أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (301) لسنة 2026، بتاريخ 26 نوفمبر 2026، بشأن دعوة أعضاء اللجان العامة في 16 محافظة لانتخاب رؤساء اللجان العامة، تمهيدًا لتشكيل هيئات مكاتبها، في إطار تنظيم العمل الحزبي بالمحافظات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة (31)، الفقرة الثانية، من لائحة النظام الأساسي للحزب، وقرارات المكتب التنفيذي الخاصة باعتماد تشكيلات اللجان الإقليمية لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها.

وتضمن القرار دعوة أعضاء اللجان العامة في محافظات القليوبية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، والمنيا، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، لانتخاب رئيس اللجنة العامة في كل محافظة.

ونص القرار على أن يتولى الرئيس المنتخب في كل محافظة دعوة أعضاء اللجنة العامة إلى اجتماع للتشاور حول آلية تشكيل هيئة مكتب اللجنة العامة، واتخاذ قرار بشأن طريقة اختيار أعضائها، على أن تُسجل قرارات الاجتماع في محضر رسمي يوقع عليه جميع الحاضرين، ويُسلم إلى السكرتير العام للحزب.

وحدد القرار تشكيل هيئة مكتب اللجنة العامة برئاسة رئيس اللجنة، وعضوية خمسة نواب للرئيس، وسكرتير، وستة سكرتيرين مساعدين، وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد.

وحدد القرار مواعيد إجراء الانتخابات على ثلاثة أيام، حيث تُجرى يوم 10 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمحافظات أسوان والمنيا والفيوم والقليوبية والغربية.

وتُجرى الانتخابات يوم 11 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمحافظات الشرقية والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ودمياط، فيما تُجرى يوم 12 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمحافظات الدقهلية والبحيرة والبحر الأحمر وشمال سيناء وبورسعيد والمنوفية.

وأكد القرار إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل للسكرتير العام للحزب، وبمعاونة اللجان التي يصدر رئيس الوفد قرارًا بتشكيلها من بين أعضاء الهيئة العليا، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات.