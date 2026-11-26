تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إنشاء سجل وطني لكفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك، بالاستفادة من الخبرات الدنماركية، وذلك في إطار برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي المصري الدنماركي في مجال الطاقة.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الأعمال التحضيرية والدعم الفني الخاص بالسجل قد انتهت، وجارٍ العمل على إنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية فور تأمين التمويل اللازم.

وأوضح عصمت، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي المصري الدنماركي، أن المرحلة المقبلة من التعاون تتضمن فرصًا للشراكة خلال الفترة 2027–2029، مع زيادة الدعم في مجالات تخطيط الطاقة وبناء القدرات الداخلية.

وأضاف أن التعاون يشمل دعم تقييم تأثير المركبات الكهربائية على شبكات الجهد المنخفض، ودمج نتائج هذا التقييم في دراسات تخطيط الطاقة.

وشارك في الاجتماع لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك لدى القاهرة، ورامس تانج فيد، مدير التعاون الدولي بالوكالة الدنماركية للطاقة، وبحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور على عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس ايهاب اسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واللواء محمد عيسي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات ، وعدد من الخبراء الفنيين من الجانبين المصري والدانماركي.

وأكد وزير الكهرباء أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الدنماركي يمثل نموذجًا للشراكة في تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن القطاع ينفذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة وجذب استثمارات القطاع الخاص، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.