أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب سيعمل على دراسة التوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة من المنتدى السنوي للحزب، تمهيدًا لإقرار آليات واضحة لتنفيذها وتحديد الجداول الزمنية المناسبة، بما يضمن تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية تسهم في تطوير الأداء الحزبي وتعزيز دوره السياسي والمجتمعي.

وقال الشقنقيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام، عقب الجلسة الختامية للنسخة الثالثة من المنتدى السنوي لحزب الشعب الجمهوري بمدينة شرم الشيخ، إن الهدف الرئيسي الذي أعلنه الحزب منذ عام 2025، ويمتد العمل على تحقيقه خلال السنوات الخمس المقبلة، يتمثل في الارتقاء بجودة الأداء البرلماني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لعمل الحزب.

وأوضح أن الحزب يمتلك برنامجًا معلنًا منذ 13 يوليو 2025، يتضمن رؤيته وأولوياته في المجالات السياسية والتشريعية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل إطارًا مرجعيًا لتحركات الحزب ومواقفه ومبادراته خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القضايا الاقتصادية تحظى باهتمام كبير ضمن برنامج الحزب، الذي يتضمن رؤية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة الاستخراجية، لافتًا إلى أن نواب الحزب سيعملون خلال الفترة المقبلة على تقديم عدد من الدراسات والرؤى المتخصصة في هذه الملفات، إلى جانب الدراسة التي أعدها النائب أحمد أبو هشيمة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحزب يمتلك خطة متكاملة لتطوير الأداء الحزبي خلال المرحلة المقبلة، تشمل مختلف محاور العمل التنظيمي والسياسي والجماهيري والإعلامي والبرلماني، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية في التواصل مع المواطنين، ويعزز كفاءة الهياكل التنظيمية وقدرتها على القيام بأدوارها.

وشدد المتحدث الرسمي على أن التكامل والتنسيق بين الأحزاب السياسية يمثلان ضرورة حيوية لصالح الوطن، مؤكدًا أن العمل المشترك وتبادل الرؤى والخبرات بين القوى السياسية يسهمان في تعزيز الحياة الحزبية وتطوير الممارسة السياسية، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، أشار الشقنقيري إلى أنه لا يوجد أحد في مصر لا يرغب في صدور قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، باعتبارها استحقاقًا مهمًا لتعزيز المشاركة الشعبية والرقابة على أداء الوحدات المحلية، إلا أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية تضمن خروج قانون متكامل لا تشوبه أي عيوب دستورية، بما يكفل سلامة تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وثمّن الشقنقيري دور الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا تقدير الحزب للرسالة الإعلامية وأهميتها في تشكيل الوعي العام، وأن الإعلام المهني الذي يلتزم بالمعايير الصحفية ويتواكب مع التطورات التكنولوجية يمثل أحد السياجات المهمة لتحصين المجتمع وبناء الوعي ومواجهة التحديات المختلفة.