أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار داخل الحزب، باعتبار ذلك أحد أبرز التوصيات التي خرج بها المنتدى السنوي للحزب لعام 2026، مشددًا على ضرورة تطوير الخطاب الحزبي والتحول نحو الأدوات الرقمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

وقال عمر، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، إنه سعيد باللقاء والحوار المباشر مع كوادر الحزب من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحزب يستهدف الحفاظ على جاهزيته التنظيمية والسياسية، وأن يكون دائمًا قادرًا على استباق الأحداث والتعامل مع التحديات.

وأوضح أن تمكين الشباب لا يجب أن يقتصر على تدريبهم وتأهيلهم، وإنما ينبغي أن يمتد إلى إشراكهم فعليًا في مختلف لجان الحزب النوعية، ومنها لجان المحليات والصناعة والصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية، بما يمنحهم الخبرة اللازمة ويجعلهم شركاء في صناعة القرار، وهو ما يتطلب قدرًا من المرونة التنظيمية.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أن الحزب نظم دورات تدريبية في مجال المحليات، داعيًا إلى إطلاق برنامج عملي يتيح للشباب التعرف على طبيعة العمل داخل المحليات، باعتبار ذلك خطوة أولى لاكتساب الخبرة في العمل النيابي والمشاركة في معالجة قضايا المواطنين.

حازم عمر: الشباب قادرون على تعزيز وجود الحزب في الشارع

وفيما يتعلق بالتواصل الجماهيري، شدد عمر على أهمية الالتحام المباشر بالشارع والتفاعل مع المشكلات اليومية للمواطنين، موضحًا أن ظهور الحزب من خلال هيئاته البرلمانية ووسائل الإعلام والمبادرات والقوافل الطبية والعمل المجتمعي لا يغني عن الاحتكاك المباشر بقضايا المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.

وأضاف أن الشباب يمكنهم أداء دور أكبر في الانتشار داخل القرى والمدن والتواصل مع المواطنين، بما يعزز قدرة الحزب على رصد احتياجاتهم والتفاعل معها على أرض الواقع.

أجندة تشريعية توازن بين الاستثمار والحماية الاجتماعية

وعلى المستوى البرلماني والتشريعي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تجاوز مرحلة التثبيت والاستقرار، وانتقل إلى مرحلة التنافسية الفعلية القائمة على البرامج، من خلال تبني أجندة تشريعية تنحاز إلى المواطن وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية الأيديولوجية للحزب.

وأكد أهمية تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والاستثمار والحفاظ على الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالطبقتين المتوسطة والضعيفة، لافتًا إلى أن الطبقة المتوسطة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للدولة والمجتمع، وتضم فئات مثل المهندسين والأطباء والمعلمين والنقاد والكتاب.

وأشار إلى أن هذه الطبقة تواجه تحديات متزايدة للحفاظ على مستوى معيشتها، وهو ما يستدعي مراعاة أوضاعها في التشريعات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يجب ألا يغفل البعد الاجتماعي.

وشدد عمر على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية النوعية، موضحًا أن الحزب يمارس دوره الرقابي دون تعطيل عمل المؤسسات، ويسعى إلى التعاون مع الحكومة دون الوصول إلى التبعية المطلقة، بما يحقق التوازن بين دعم جهود الدولة وممارسة الرقابة والمساءلة.

دعم الدولة ومواجهة التحديات الإقليمية

وفي المحور الوطني، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الحزب داعم للدولة الوطنية ومؤسساتها، في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات إقليمية واقتصادية، مشددًا على أهمية رفع مستوى الوعي والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

واختتم عمر كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير الأداء التنظيمي والسياسي للحزب، والاستثمار في الكوادر الشابة، وتعزيز حضوره بين المواطنين، إلى جانب تبني مواقف وبرامج تشريعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية.