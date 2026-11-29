سجل الريال الإيراني تراجعًا قياسيًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي، مقتربًا من مستوى 3 ملايين ريال للدولار الواحد، في ظل تسارع معدلات التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وذكر موقع «بون باست» المتخصص في متابعة أسعار العملات بالسوق الحرة الإيرانية، أن سعر الدولار ارتفع إلى نحو 2.990 مليون ريال، مقابل 2.938 مليون ريال يوم الجمعة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات موقع «الان تشاند» وصول سعر الدولار إلى 2.997 مليون ريال، بزيادة بلغت 1.77%، ما يعكس استمرار تدهور العملة الإيرانية واتساع الضغوط على سوق الصرف.

وتواجه إيران واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تشهدها منذ عقود، في ظل تداعيات الحرب التي اندلعت قبل 9 أشهر، والتي أسهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، إذ أعادت واشنطن فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في يوليو الماضي، كما أعلنت في وقت سابق من نوفمبر الجاري تشكيل قوة «البوابة الحديدية»، بهدف تشديد الرقابة على حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وفي إطار سياسة زيادة الضغوط الاقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام فرض عقوبات جديدة تستهدف عزل إيران عن النظام الاقتصادي العالمي وتعطيل شبكاتها المصرفية السرية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان أعقب إعلان العقوبات، إن «الاقتصاد الإيراني غارق، وقادته في حالة ذعر»، في إشارة إلى تداعيات الإجراءات الأمريكية على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

البنك المركزي الإيراني يسعى لاحتواء أزمة الصرف

وفي محاولة لطمأنة الأسواق بشأن قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الاقتصادية، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، السبت، إن إيران تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتوفير السلع الأساسية والأدوية خلال الأشهر المقبلة.

لكنه أقر بأن سوق الصرف الأجنبي لا تتأثر بالعوامل الاقتصادية وحدها، بل تلعب التوقعات والعوامل النفسية والسياسية دورًا مؤثرًا في تحديد أسعار العملات.

وأضاف همتي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن سعر الصرف يتأثر بعوامل متعددة تشمل الأوضاع الاقتصادية والتوقعات والتطورات السياسية، مؤكدًا أن البنك المركزي يعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في سوق العملات.

وفي ظل تراجع قيمة العملة المحلية وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد، اتجه عدد متزايد من الإيرانيين إلى شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، إلى جانب الذهب، باعتبارها ملاذات آمنة للحفاظ على مدخراتهم من تآكل قيمتها بفعل التضخم والانخفاض المتواصل للريال.