أحيت هولندا اليوم الأحد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها لحل الدولتين المتفاوض عليه لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية مجدداً، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي X، دعمها لسلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه.

وأضاف البيان: "في ضوء ذلك، ستستضيف هولندا غداً اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بالاشتراك مع إندونيسيا".

ويوم الاثنين، سيترأس البلدان بشكل مشترك الاجتماع رفيع المستوى في لاهاي، والذي يهدف إلى ترجمة الدعم السياسي إلى تدابير منسقة لحماية الدولة الفلسطينية، ودعم القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.