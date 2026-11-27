أكد وزير التجارة الخارجية الهولندي سيورد سيوردسما أن بلاده «لن تسمح بفرض إملاءات عليها»، في إطار معارضتها مشروع قانون أمريكي قد يفرض قيودا على أعمال شركة «إيه إس إم إل» الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع أشباه الموصلات في الصين.

وقال سيوردسما، خلال مناقشة برلمانية، إن القضية تمثل مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن القيود المقترحة بموجب مشروع قانون «MATCH Act» تتجاوز الحدود المقبولة بكثير، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الهولندية.

ويمنح مشروع القانون واشنطن صلاحية تحديد المعدات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات التي يمكن للدول الأخرى تصديرها إلى الصين، كما قد يمنع شركة «إيه إس إم إل» من تقديم خدمات الصيانة للأجهزة التي سبق أن باعتها لعملاء صينيين.

وتشكل الصين نحو 30% من إيرادات شركة «إيه إس إم إل»، وفقا لهيئة الإذاعة الهولندية.

وتعمل الحكومة الهولندية على الضغط من أجل معارضة مشروع القانون، إذ زار سيوردسما واشنطن الصيف الماضي للدفاع عن مصالح الشركة.

وأوضح الوزير أن المقترح قد تكون له تداعيات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية تعمل بالتنسيق الوثيق مع بروكسل، وتستعد لاحتمال إقرار الكونجرس الأمريكي مشروع القانون.