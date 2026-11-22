بحث رئيس الوزراء الهولندي روب يتن ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام دعم أوكرانيا خلال اجتماع عُقد في أمستردام اليوم /الأحد/.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، إنهما استعرضا نجاح القمة الثانية، التي عقدت أمس الأول الجمعة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء البريطاني، كما ناقشا سبل التعاون الاقتصادي والعسكري والدعم المشترك لأوكرانيا.

وأكد يتن أن هولندا والمملكة المتحدة تربطهما صداقة طويلة ووثيقة، فلسنوات عديدة، عمل البلدان معًا من أجل أوروبا أقوى وأكثر أمانًا، معربًا عن سروره لمواصلة تطوير هذا التعاون مع بيرنهام.

واتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تعميق التعاون في مجالي الأمن والدفاع من أجل إعداد أوروبا بشكل أفضل لمواجهة تحديات العقد المقبل.