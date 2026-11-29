أكد محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تمسك تونس بعدالة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، مشددًا على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في نصرة الحق الفلسطيني ومساندة نضال الشعب الفلسطيني لاسترداد جميع حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية التونسية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي ألقاها الوزير، اليوم الأحد، عبر الاتصال عن بعد، خلال فعالية إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة العربية بمقرها في القاهرة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وأوضح النفطي، أن دعم تونس للقضية الفلسطينية ليس موقفًا ظرفيًا تفرضه تطورات المرحلة، وإنما يمثل التزامًا تاريخيًا راسخًا وخيارًا مبدئيًا متجذرًا في وجدان الشعب التونسي، وركنًا ثابتًا في سياستها الخارجية، تجسد عبر مختلف المحطات التاريخية والنضالية التي جمعت الشعبين التونسي والفلسطيني، وفي شتى الساحات والميادين.

وأشار إلى أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن مع أوضاع بالغة الخطورة تشهدها الأراضي الفلسطينية بمختلف مكوناتها، نتيجة استمرار الاحتلال وما يرتبط به من حصار وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة، في ظل تواصل المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية التونسي على أنه لم يعد مقبولًا أن يظل التعاطي الدولي مع هذه الأوضاع اللاإنسانية محصورًا في الشجب والتنديد والاستنكار، أو أن تستمر حالة العجز عن ضمان احترام أبسط قواعد القانون الدولي وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.

ودعا الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الشأن، إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية، منبهًا إلى أن مصداقية المنظومة الدولية تقتضي اقتران المواقف السياسية بإرادة حقيقية وخطوات عملية، وألا تبقى الانتهاكات الجسيمة بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

وأكد النفطي أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يقوم على إدارة الصراع أو احتواء تداعياته، وإنما يتطلب معالجة أسبابه وجذوره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب عن دعم تونس لمسار توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ومساندتها مساعيها الرامية إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الاستحقاق.

وأشار الوزير إلى أن نجاح عملية إعادة الإعمار يتطلب اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، لا تقتصر على معالجة آثار الدمار المادي، بل تمتد إلى استعادة مقومات الحياة وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية، بما يمهد لمرحلة التعافي وإعادة البناء والتنمية الدائمة والشاملة.

وجدد التأكيد على أهمية حماية القدس الشريف وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والمحافظة على وضعها القانوني والتاريخي ومكانتها الدينية والحضارية، معربًا عن رفض تونس القاطع لسياسات الاستيطان الصهيوني في المدينة وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأبرز الأهمية المحورية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، باعتبارها ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية، وتجسيدًا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد النفطي أن المرحلة الراهنة، بما تفرضه من تحديات واستحقاقات، تستوجب الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف إزاء القضايا التي تمس أمن الأمة العربية ومصالحها ومستقبل شعوبها.

وشدد على أن الرئاسة التونسية للدورة الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ستسهم بفاعلية في تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل المشترك بمختلف أبعاده الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والتربوية، بما يدعم وحدة الموقف العربي إزاء القضايا ذات الأولوية ويعزز مقومات الأمن القومي العربي.