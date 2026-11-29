قال النائب محمد أبو العينين، إن مصر اتجهت إلى تنشيط القطاع الصناعي والتوسع في إنشاء المصانع لتلبية الطلب المتزايد على الخامات ومستلزمات الإنتاج، موضحًا أن الدولة تدخلت لدعم النشاط الصناعي عندما تباطأ دور القطاع الخاص، بما ساهم في استمرار جهود التنمية وتوفير احتياجات السوق المحلية.

قمة بناء المستقبل مصر

وأضاف، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن الدولة عملت على تحقيق الاستقرار والأمان وتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تمتلك مناخًا مناسبًا للاستثمار، وهو ما ساعد على جذب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها السياحة.

وقال النائب محمد أبو العينين، إن قطاع السياحة لا يقتصر على الفنادق والمنشآت السياحية فقط، وإنما يرتبط بنحو 90 صناعة ومجالًا إنتاجيًا وخدميًا، بما يخلق طلبًا كبيرًا على المنتجات المحلية ويفتح فرصًا جديدة أمام الصناعة المصرية.

مواكبة احتياجات هذا القطاع

وأوضح أن نمو القطاع السياحي ينعكس بصورة مباشرة على الصناعات المرتبطة به، وهو ما يجعل التوسع في الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات ضرورة لمواكبة احتياجات هذا القطاع وتعظيم العائد الاقتصادي منه.