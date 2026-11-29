كشف الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن استرداد نحو 92 ألف قطعة أرض حتى الآن في إطار تطبيق قانوني تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لاستعادة الأراضي التي لم يتم تقنين أوضاعها وفقًا للضوابط القانونية.



وأوضح "عبد الخالق" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، أن الدولة تواصل تنفيذ أعمال الإزالة ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات، اعتمادًا على التصوير الجوي وحصر المخالفات، لافتًا إلى أن المواطنين الذين لم تتم الموافقة على طلبات تقنين أوضاعهم يظلون معرضين لاسترداد الأراضي محل التعدي.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين لجنة استرداد أراضي الدولة وإدارة المساحة، لرصد جميع التعديات من خلال الأقمار الصناعية، ومتابعة أعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الملفات تأتي ضمن مستهدفات اللجنة لتعزيز الرقابة على أراضي الدولة والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن من بين الطلبات التي جرى فحصها، تم رفض نحو 62 ألف طلب تقنين، إلى جانب رصد 30 ألف حالة تعدٍ لم تتقدم لطلب المصالحة أو التقنين حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع المخالفات واسترداد حقوقها.