عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم السبت اجتماعًا موسعًا لبحث ومتابعة موقف أعمال تقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب البت في الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع تابع محافظ الجيزة انتظام العمل بمنظومة التقنين والمعوقات التي تواجه إجراءات البت والانتهاء من الطلبات بمختلف القطاعات مؤكدًا حرص المحافظة على إنهاء جميع الحالات وفقًا للقوانين والقرارات والكتب الدورية الصادرة عن مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وتفعيل دور اللجان المشتركة التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات المختصة لبيان الموقف القانوني لكل طلب وتحديد جهة الولاية المختصة عقب إجراء المعاينات الميدانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو الحالات غير الجادة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن أي من الحالات فضلًا عن بحث مدى استحقاق بعض الحالات للحصول على المساعدات الاجتماعية فيما يتعلق بتكاليف استيفاء الملفات ومقابل التقنين.

كما استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي لموقف الطلبات المقدمة من المواطنين بكل حي ومركز ومدينة والمعوقات التي تواجه الجهات المعنية في استكمال الإجراءات مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للرد في كل مرحلة مع التأكد من استيفاء البيانات الخاصة بكل طلب وتحديثها ورفعها دوريًا على المنظومة أولًا بأول بما يتيح للوزارات والأجهزة المعنية متابعة موقف المحافظة من كل طلب .

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري كلا من نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة بتوفير مجموعات عمل إضافية بمختلف قطاعات العمل لدعم الأحياء والمراكز والمدن عند الحاجة وتمكينها من سرعة إنجاز الأعمال واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقًا للمدد الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمستشار محمد جابر والمستشار هاني محمد علي المستشاران القانونيان للمحافظة إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.