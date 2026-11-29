قال النائب محمد أبو العينين، إن بناء مصر الصناعية الحديثة يحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط شامل لتوطين الصناعات، بحيث تتخصص كل محافظة في الصناعات التي تشتهر بها وتمتلك مقومات إنتاجها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المحلية.

المزايا التنافسية لكل محافظة

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن محافظة دمياط على سبيل المثال تتميز بصناعة الأثاث، وهو ما يعكس أهمية بناء خريطة إنتاجية تعتمد على المزايا التنافسية لكل محافظة، وتدعم انتشار الصناعات المتخصصة والنوعية.

خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلًا عن خلق تجمعات صناعية متخصصة تساعد على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.