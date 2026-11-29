أشاد النائب محمد أبو العينين بجهود وزير السياحة والآثار في تطوير الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا أن فهم طبيعة القطاع السياحي واحتياجاته يمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق النجاح ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

إزالة العقبات التي تعطل نجاح القطاع

وقال النائب محمد أبو العينين خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، إن الوزير يمتلك خبرة عملية في صناعة السياحة، وهو ما ساعده على التعامل مع الملفات المختلفة بصورة واقعية، والعمل على إزالة العقبات التي يمكن أن تعطل نجاح القطاع.

تحسين الصورة الذهنية للسياحة

وأضاف أن تحسين الصورة الذهنية للسياحة المصرية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والسائحين، وفتح المجال أمام استثمارات ومشروعات جديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدولة في مساندة المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات السياحية.