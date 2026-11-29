أعلن أحمد حسام ميدو، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، تقدمه ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن أزمة مستحقات اللاعب المغربي صلاح مصدق، وما ترتب عليها من غرامات مالية وعقوبة إيقاف القيد، مؤكدًا أن تحركه يأتي بدافع الحفاظ على أموال النادي وصون حقوق أعضائه.

ونشر ميدو بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أكد خلاله أنه لا يمتلك أي خصومة شخصية مع أي طرف داخل نادي الزمالك، موضحًا أنه يتصرف بصفته عضوًا بالجمعية العمومية، وحرصًا منه على حماية أموال النادي من الإهدار.

وأوضح ميدو أنه بعدما توافرت لديه أوراق أزمة مستحقات صلاح مصدق والنتائج المترتبة عليها، قرر عرضها على المستشار عمرو شريف، المحامي بالنقض، للاستفادة من خبرته القضائية والقانونية، باعتباره شغل عددًا من المناصب القضائية، من بينها محام عام أول بمكتب النائب العام، ورئيس محكمة جنايات، وذلك لتحديد ما إذا كانت الأوراق تتضمن شبهة جريمة من عدمه.

وأضاف أن المستشار عمرو شريف انتهى، بعد فحص المستندات، إلى وجود شبهة جرائم عدوان على المال العام وإضرار عمدي بأموال النادي، وعلى إثر ذلك جرى التقدم ببلاغ قُيد برقم 309 عرائض أموال عامة عليا.

وأشار عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك إلى أن مضمون البلاغ يتعلق بتعمد عدم سداد مستحقات اللاعب صلاح مصدق، رغم العلم المسبق بالعواقب المترتبة على ذلك ووجود إنذار، وهو ما أدى إلى صدور قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإلزام النادي بسداد 808 آلاف و961 دولارًا أمريكيًا، بخلاف الفوائد.

ولفت إلى أن القرار تضمن أيضًا توقيع عقوبة إيقاف القيد على الزمالك لفترتي تسجيل، معتبرًا أن ما حدث يمثل ضررًا محققًا وإهدارًا لأموال النادي، نتيجة عدم الوفاء بالمستحقات في الوقت المحدد.

واختتم ميدو بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في النيابة العامة لكشف الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن حماية أموال نادي الزمالك وحقوق أعضاء الجمعية العمومية.