قال النائب محمد أبو العينين، إن الدولة قدمت دعمًا مهمًا للمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال مبادرات وإجراءات ساعدت بعض المشروعات التي واجهت صعوبات مالية على استكمال أعمالها والعودة إلى النشاط.

أسعار الفائدة وفترات التنفيذ

وأوضح النائب محمد أبو العينين خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن المبادرات التي أتاحت للمستثمرين فرصًا للاستفادة من تيسيرات مرتبطة بأسعار الفائدة وفترات التنفيذ، ساعدت مجموعات جديدة من المستثمرين كانت تواجه تعثرًا أو لا تمتلك القدرة المالية الكافية على استكمال مشروعاتها.

تنشيط الاستثمار السياحي

وأشار إلى أن الدولة وقفت بجانب هذه المشروعات، وتبنت إجراءات لدعم المستثمرين في أكثر من موقع، بما يعكس أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنشيط الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.