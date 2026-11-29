كشف النائب محمد أبو العينين عن نجاح أحد المشروعات السياحية في مرسى علم في جذب اهتمام الزائرين والمستثمرين قبل الانتهاء من تنفيذه، مؤكدًا أن هذا الإقبال المبكر يعكس حجم الثقة في المقصد السياحي المصري.

الوصول إلى الأسواق وجذب الحجوزات

وأوضح النائب محمد أبو العينين خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن المشروعات السياحية تحتاج عادة إلى فترة زمنية بعد الانتهاء من تنفيذها حتى تبدأ في التعريف بنفسها والوصول إلى الأسواق وجذب الحجوزات، إلا أن المشروع المشار إليه شهد زيارات واهتمامًا وتعاقدات قبل اكتماله.

تحسين الصورة الذهنية للسياحة

وأضاف أن تحقيق هذه النتيجة لم يكن ليتحقق بسهولة دون مجهود كبير في تحسين الصورة الذهنية للسياحة المصرية، والترويج للمقاصد السياحية، وتعزيز ثقة المستثمرين والسائحين في مستقبل القطاع.