كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مسودة قانون حرية تداول المعلومات، بحضور وزراء الاتصالات والعدل والشؤون النيابية، وعدد من المستشارين القانونيين ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، مؤكداً أن إعداد المسودة وصل إلى مراحل متقدمة تسبق الانتهاء منها.

وأوضح رشوان، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن قانون حرية تداول المعلومات يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للمادة 68 من الدستور، التي تنص على إتاحة المعلومات للمواطنين، وفي مقدمتهم الصحفيون والإعلاميون باعتبارهم من أكثر الفئات اهتماماً بالحصول عليها.

وأضاف أن هذا القانون يمثل مطلباً مهماً للصحافة والإعلام في مصر، مشيراً إلى أنه عقد 18 اجتماعاً مع نحو 200 من الزملاء والزميلات من قيادات ورموز وأبناء مهنتي الصحافة والإعلام بمختلف تخصصاتهم، وكان المطلب الأول الذي أجمع عليه المشاركون هو إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى وجود توجيه رئاسي بالاهتمام بهذا الملف، موضحاً أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار التحرك الحكومي لإعداد مشروع قانون يتوافق مع أحكام الدستور، ويلبي احتياجات الشعب المصري والمؤسسات الصحفية والإعلامية، ويتماشى في الوقت نفسه مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات.

وأوضح رشوان أن الاجتماع الأخير سبقه اجتماع على المستوى الوزاري قبل نحو أسبوعين، بهدف استكمال إعداد مسودة القانون، مؤكداً أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، وأن المسودة وصلت إلى مراحل متقدمة وقبل الأخيرة من الإعداد.