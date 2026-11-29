أثار الإعلامي أحمد شوبير تساؤلات حول إقامة المباريات المقبلة للأهلي والزمالك على ستاد القاهرة، مشيراً إلى حالة أرضية الملعب وتأثير ضغط المباريات على إدارته.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«عندي خبر إن الأهلي والزمالك عايزين يلعبوا مباراتهم الجاية في ستاد القاهرة! طب إزاي يعني أكيد كلنا شفنا أرضية الملعب النهاردة وتسببت في ضياع ركلة جزاء زيزو ملهوش أي ذنب فيها الوضع صعب جدا وماقدرش ألوم إدارة الإستاد لإن ده ضغط مباريات كبير على الملعب هيعملوا إيه هما برضوا، هل خلاص مفيش بديل! أنا مش عارف الحقيقة»

حيث أثار الحديث عن رغبة الأهلي والزمالك في خوض مبارياتهما المقبلة على استاد القاهرة الدولي حالة من الجدل، خاصة بعد ظهور أرضية الملعب بشكل غير جيد خلال مواجهة الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل، بعدما أهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء للأهلي في الشوط الثاني، إثر انزلاق قدمه أثناء تسديد الكرة بسبب حالة أرضية الملعب، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية الاستاد لاستضافة المباريات المقبلة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل الحديث عن تمسك الأهلى و الزمالك بخوض مبارياتهما على استاد القاهرة، باعتباره الملعب الرئيسي للفريقين في العديد من المواجهات المحلية والقارية