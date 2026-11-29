كشف الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، تفاصيل ضوابط تقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها، موضحًا أن القانون حدد حالات لا يجوز التعامل معها بنظام التقنين، في مقدمتها الأراضي الفضاء التي لا تضم أي نشاط أو استثمار قائم.

وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «العاشرة»، مساء الأحد، أن الهدف من إتاحة تقنين أوضاع اليد هو الحفاظ على الاستثمارات القائمة ومراعاة حقوق المواطنين، دون التفريط في حقوق الدولة أو السماح باستمرار التعديات على أراضيها.

وأشار إلى أن من أبرز شروط قبول طلب التقنين أن تكون الأرض قد شهدت نشاطًا أو استثمارًا قائمًا ومستقرًا قبل 15 أكتوبر 2023، مع استبعاد الأراضي التابعة للقوات المسلحة والجهات التي تمنع القوانين المنظمة لها تقنين حالات وضع اليد.

وأضاف أن الطلبات التي تستوفي الشروط تمر بعدد من المراحل الفنية والقانونية من خلال اللجان المختصة، وصولًا إلى إبرام العقود، لافتًا إلى أن القانون أتاح أكثر من صيغة للتعامل على الأراضي، تشمل التملك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الترخيص بالانتفاع.

25% مقدمًا.. والتقسيط متاح للمواطنين

وفيما يتعلق بالأعباء المالية، أوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية أن سداد قيمة التقنين لا يشترط دفع المبلغ بالكامل دفعة واحدة، إذ يمكن للمواطن سداد 25% من القيمة، مع إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.

ولفت إلى أن عددًا من المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والبحيرة، شهدت إقبالًا ملحوظًا على طلبات التقنين، نظرًا لوجود ظهير صحراوي ومساحات واسعة من الأراضي التي شهدت حالات وضع يد وتعديات على أملاك الدولة.

132 ألف عقد حصيلة تقنين أوضاع أراضي الدولة

واستعرض عبد الخالق نتائج تطبيق قوانين تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن القانون رقم 144 شهد تقديم نحو 239 ألف طلب لتوفيق الأوضاع، قبل انتهاء العمل به في يناير، ثم صدور القانون رقم 168 لاستكمال التعامل مع هذه الملفات.

وأضاف أن إجمالي العقود التي جرى تحريرها في إطار القانونين وصل إلى نحو 132 ألف عقد، مؤكدًا أن التوجه الأساسي للدولة هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع تقديم مزايا وتيسيرات أكبر في إطار القانون رقم 168 مقارنة بالقانون السابق.

وأكد أن تقنين وضع اليد يتطلب تقديم المستندات التي تثبت أحقية المواطن في التعامل على الأرض، إلى جانب سداد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق الدولة يظل شرطًا أساسيًا في جميع إجراءات التقنين.

استرداد 92 ألف قطعة أرض ورفض 62 ألف طلب تقنين

وكشف المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة عن نجاح جهود الاسترداد في إعادة نحو 92 ألف قطعة أرض إلى حيازة الدولة حتى الآن، بالتوازي مع استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الثلاثين.

وأوضح أن الجهات المعنية تعتمد على تقنيات التصوير الجوي والأقمار الصناعية لرصد المخالفات ومتابعة التعديات الجديدة، بالتنسيق مع إدارة المساحة، بما يتيح تحديد مواقع المخالفات ومتابعة أعمال البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن عمليات الفحص أسفرت عن رفض نحو 62 ألف طلب تقنين لعدم استيفاء الاشتراطات، فضلًا عن رصد قرابة 30 ألف حالة تعدٍ لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح أو تقنين الأوضاع.

وشدد عبد الخالق على أن الدولة مستمرة في استرداد الأراضي التي لم يتم توفيق أوضاعها، مؤكدًا أن إتاحة مسارات قانونية للتقنين لا تعني السماح باستمرار التعديات، وأن التعامل مع كل حالة يخضع للشروط والضوابط التي حددها القانون، حفاظًا على أملاك الدولة ومنعًا لظهور مخالفات جديدة.