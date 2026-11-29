شهد ملتقى ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، الذي نظمته جامعة المنصورة، مشاركة نحو 2800 طالب وطالبة، وأكثر من 30 متحدثًا وخبيرًا من رواد الأعمال والمستثمرين ومؤسسي الشركات الناشئة والمتخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار.

وأُقيم الملتقى برعاية وحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبد الخالق، مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار والمشرف على الملتقى، وبالتعاون مع شركة «7D Hub»، بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وفي إطار توصيات منتدى مصر 2026 ومبادرة «دولة الابتكار».

وتضمن البرنامج خمس جلسات نقاشية وأربع ورش عمل تطبيقية وأربع جلسات للإرشاد والتوجيه، إلى جانب معرض للمشروعات الابتكارية ولقاءات للتشبيك والاستثمار.

تناولت الجلسات خمس قضايا رئيسية ترتبط ببيئة ريادة الأعمال في مصر، بمشاركة قيادات تنفيذية ورواد أعمال ومستثمرين وخبراء.

وناقشت الجلسة الأولى «سياسات الشركات الناشئة والأطر التنظيمية في مصر» دور التشريعات والمؤسسات الحكومية والجامعات في تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتوفير مقومات نموها.

واستعرضت الجلسة الثانية «تأسيس الشركات الناشئة في مصر.. التحديات والفرص» تجارب المؤسسين في اكتشاف الفرص السوقية، وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسع، والتعامل مع تحديات التأسيس والتشغيل.

وتطرقت الجلسة الثالثة «كيف نحصل على التمويل ونختار الفرص الاستثمارية المناسبة؟» إلى مصادر التمويل المختلفة، ودور رأس المال المخاطر، ومعايير تقييم الشركات الناشئة، ومتطلبات جذب الاستثمارات واختيار الشركاء.

كما تناولت الجلسة الرابعة «الذكاء الاصطناعي في التطبيق.. رؤى عبر القطاعات المختلفة» استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وابتكار نماذج جديدة للأعمال.

واختصت الجلسة الخامسة بموضوع «كيف نبني بيئة ريادية محفزة في إقليم الدلتا؟»، حيث ناقشت سبل التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والمستثمرين والجهات الداعمة، والاستفادة من الإمكانات البشرية والبحثية والاقتصادية للإقليم في تأسيس شركات ناشئة قادرة على المنافسة.

تناولت الورش أساسيات بدء المشروعات الخاصة، واكتشاف الفرص السوقية وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، والاستخدام الفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال.

وأتاح مسار الإرشاد والتوجيه لمؤسسي الشركات الناشئة الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير مشروعاتهم، وتناول تطوير المنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين مهارات صناعة المحتوى والتواصل التسويقي، إلى جانب التدريب على العرض والتقديم الاحترافي باللغة الإنجليزية، بما يساعد أصحاب المشروعات على تقديم أفكارهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين.

وعلى هامش الملتقى، أُقيم معرض للمشروعات والابتكارات، عرض خلاله أصحاب الأفكار والمشروعات منتجاتهم ونماذجهم الابتكارية أمام الخبراء ورواد الأعمال وممثلي مجتمع الاستثمار، بما أتاح مناقشة فرص تطويرها والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق.

كما تضمنت الفعاليات لقاءات التشبيك بين الشركات، ومقهى الاستثمار، ولقاءات التواصل المهني، التي جمعت مؤسسي الشركات الناشئة بالمستثمرين والخبراء وممثلي الجهات الداعمة، لمناقشة فرص التمويل والتعاون وبناء الشراكات ومتطلبات الوصول إلى الأسواق.

وشارك في الملتقى ممثلون عن جهات حكومية ومؤسسات معنية برعاية المبتكرين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق الاستثمار وشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والابتكار.

وأتاحت هذه المشاركة للطلاب والباحثين التعرف على أدوار الجهات المختلفة في دعم المشروعات الناشئة، وفرص التمويل والاحتضان والتوجيه المتاحة أمام أصحاب الأفكار والمشروعات في مراحلها المختلفة.

وتعكس محاور الملتقى توجه جامعة المنصورة نحو توسيع مشاركة الطلاب والباحثين في أنشطة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، وربط نتائج الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يفتح المجال أمام تحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة.