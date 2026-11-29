أعلنت محافظة الوادي الجديد تنظيم دورة تدريبية جديدة للشباب والفتيات في مجال الصناعات الحرفية، تستمر لمدة 3 أشهر، في إطار جهود المحافظة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والإنتاجية، وتعزيز فرص العمل، والحفاظ على الحرف التراثية التي تشتهر بها الواحات.

دورة تدريبية على الحرف اليدوية

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن الدورة التدريبية تنفذ خلال الفترة من 15 ديسمبر 2026 وحتى 15 مارس 2027، بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة للعمل في مجال الصناعات الحرفية وتشجيع الإنتاج المحلي.

وحددت المحافظة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي، بحيث يستهدف الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، والراغبين في اكتساب مهارات مهنية جديدة تساعدهم على دخول سوق العمل وإقامة مشروعات إنتاجية.

وأشارت المحافظة إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة من شهادة الميلاد، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة فوتوغرافية حديثة، بالإضافة إلى دوسيه لحفظ المستندات، على أن يتوجه الراغبون في الالتحاق إلى المراكز والجمعيات المنفذة للدورة.

وكشفت المحافظة عن أن استقبال طلبات المتقدمين يبدأ الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر 2026، ويستمر لمدة 3 أيام حتى الخميس 3 ديسمبر، مؤكدة ضرورة الالتزام بالموعد المحدد وتقديم المستندات المطلوبة، وعدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بعد انتهاء فترة التقديم.

تأتي الدورة ضمن جهود محافظة الوادي الجديد لتطوير الصناعات الحرفية وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة، من خلال تأهيل الشباب والفتيات وتوفير فرص لاكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في الأنشطة الإنتاجية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.