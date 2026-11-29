شارك النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، في فعاليات منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، ووجه العديد من الرسائل الهامة للعالم





الرئيس السيسي صال وجال حول العالم لطرح رؤية جديدة لمستقبل أفريقيا وإبراز إمكاناتها الاقتصادية

الرئيس السيسي قاد تحولا في نظرة العالم للقارة السمراء خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي

نشهد طفرة في الموانئ في مصر واستقبلت حوالي 11 مليون حاوية نقل

قادة الدول الأفريقية يتحدثون اليوم بلغة واحدة تقوم على ضرورة التصنيع

الاستثمار والابتكار والتنمية طريق أفريقيا للمستقبل

أفريقيا لن تقبل فرض القرارات من الخارج

أفريقيا تمتلك مقومات التحول إلى قوة صناعية عالمية والتصنيع ضرورة لتحقيق التنمية

نحتاج تشريعات وحوافز جديدة لزيادة حجم الاستثمارات

وأكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أنه يتحدث بلغة الابتكار والاستثمار والتنمية وعندما يتحدث عن تجارب الماضي يتحدث عن رؤية ظالمة لأفريقيا لأن افريقيا قديما لم يكن لديها قرارا وكانت القرارات تملى عليها .

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أفريقيا بدأت مرحلة جديدة من التحول، خاصة بعد الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي عام 2019، للترويج لإمكانات القارة في مختلف المحافل الدولية، ومن بينها مؤتمر تيكاد باليابان، وتحركاته في الصين والعواصم الأوروبية.



ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في تغيير نظرة العالم إلى أفريقيا، ودفعت القادة الأفارقة إلى تبني رؤية مشتركة تقوم على المطالبة بحقوق القارة في التصنيع واستيراد التكنولوجيا والمشاركة في القيمة المضافة لمواردها الطبيعية والبشرية.

وأكد أبو العينين أن القارة تمتلك من الموارد والخامات الأولية والقدرات البشرية، خاصة الشباب، ما يؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن لقاءاته مع عدد من الرؤساء الأفارقة عكست اتفاقا واضحا على ضرورة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الاقتصادية.

وتابع أبو العينين :" الرئيس السيسي صال وجال حول العالم خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وبدأ في طرح رؤية جديدة لمستقبل القارة، تقوم على إبراز إمكاناتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والبشرية، والتأكيد على قدرتها على أن تكون شريكا أساسيا في الاقتصاد العالمي



أفريقيا غنية بالثروات

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن القارة الأفريقية تمتلك ثروات وموارد طبيعية ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها للتحول إلى قوة صناعية وإنتاجية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.



وقال أبوالعينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، إن قادة الدول الأفريقية يتحدثون اليوم بلغة واحدة تقوم على ضرورة التصنيع، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تخطيطا جيدا وتنفيذا ومتابعة مستمرة، إلى جانب الاستثمار في الشباب والتكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية.

مجهودات الرئيس السيسي



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في طرح رؤية جديدة لمستقبل أفريقيا، تقوم على إبراز قدراتها الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، والتأكيد أن القارة تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نهضة اقتصادية وصناعية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، وفي مقدمتها التجربة الصينية في أفريقيا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الصيني أعلن قبل نحو 20 عاما توجه بلاده لاستثمار 100 مليار دولار سنويا في القارة الأفريقية.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في أفريقيا مشكلات البنية التحتية والطرق والخدمات اللوجستية، بما يتطلب تعزيز الربط بين دول القارة وتطوير شبكات النقل والتجارة لدعم حركة الاستثمارات والإنتاج.

ولفت أبوالعينين إلى تنامي التجارة البينية الأفريقية، التي لا تزال تمثل نسبة محدودة من إجمالي التجارة العالمية، مؤكدا أهمية العمل على زيادتها من خلال إزالة العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية .

وشدد على أن مستقبل أفريقيا يرتبط بقدرتها على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وتوظيف مواردها الطبيعية وشبابها في مشروعات إنتاجية وتكنولوجية تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.



أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن أفريقيا تمتلك الإرادة والقدرة على الاستثمار الحقيقي في مواردها، لكنها ظلت لفترات طويلة تعتمد على تصدير الخامات الأولية، دون الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تتيحها هذه الموارد لإقامة صناعات متطورة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.



وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القارة تمتلك من الموارد والخامات الأولية والقدرات البشرية، خاصة الشباب، ما يؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن لقاءاته مع عدد من الرؤساء الأفارقة عكست اتفاقا واضحا على ضرورة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الاقتصادية.

طفرة في المواني المصرية



وتابع أبو العينين: "مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على التخطيط وتفرض تخطيطها على المصالح المشتركة لكل الدول الأفريقية والفترة المقبلة هي فترة تحدي كبير للغاية".



وأكمل أبو العينين: "نشهد في مصر طفرة في المواني والمواني المصرية استقبلت حوالي 11 مليون حاوية نقل، ووزارة النقل جلبت شركات عالمية لتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية كي نكون محورا للتجارة الدولية".

تشريعات لجذب الاستثمار



أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن قضية التسويق في مصر قضية محورية لم تأخذ حقها، ونحتاج إلى مزيد من التسويق لمنتجاتنا.



وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كامل الوزير لما تولى المسؤولية جاب عددا كبيرا من الشركات العالمية؛ للعمل، وعكف على ربط المواني البحرية والجوية والجافة".



وتابع أبو العينين: “نحتاج إلى تشريعات ونظم وحوافز جديدة لزيادة حجم الاستثمارات، ونحتاج إلى مؤتمر اقتصادي متخصص يتواجد فيه مشروعات مدروسة ويتم طرحها امام المستثمرين”.



وأكمل أبو العينين: "نحن أمام فرصة تاريخية لجذب المزيد من الاستثمارات، ويجب العمل على التسويق للمنتجات في مصر"

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أنه تابع السوق العالمي على مدار سنوات طويلة في مجال الصناعة.



وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن نتحدث عن موقع جغرافي فريد لمصر ويجب ان نتحدث عن التخصص الإنتاجي لمصر مثل أي دولة في العالم يكون لديها تخصص إنتاجي ".

وتابع أبو العينين:" يجب تواجد خطة للتخصص الإنتاجي وتوافر المدن الصناعية المتخصصة وأول رسالة للمستثمر في تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج".

وأكمل أبو العينين :" لما عملت مصنعي في العاشر من رمضان اضطريت أعمل كل الورش المساعدة باستثمارات ضخمة لغنه مكنش فيه حد موجود يعملها وتكاليف الاستثمار ارتفعت ".