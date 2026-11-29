دعا الإعلامي نشأت الديهي إلى إعادة تقييم منظومة السلامة على الطرق في مصر، والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحوادث وسقوط الضحايا، مطالبًا بالاستفادة من تجارب الدول التي تتشابه مع مصر في عدد السكان والظروف المجتمعية ومستويات التعليم، بدلًا من الاعتماد على المقارنات غير الدقيقة.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «العاشرة»، إن مواجهة أزمة حوادث الطرق تحتاج إلى دراسة علمية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية، ومساحات الطرق، ومعدلات الحركة المرورية، إلى جانب الاستماع إلى المتخصصين والخبراء للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

الديهي: سقوط الضحايا يوميًا يستدعي مراجعة منظومة الطرق

وأشار إلى أن القضاء نهائيًا على الحوادث أمر يصعب تحقيقه، لكن ذلك لا يعني الاستسلام لاستمرار نزيف الأرواح، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتقليل معدلات الحوادث والحد من آثارها، من خلال تحديد نقاط الضعف ومعالجة أسباب الخطر.

ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وفاة ما بين 14 و16 شخصًا يوميًا في حوادث الطرق، وهو ما يعكس حجم المشكلة وضرورة التعامل معها باعتبارها قضية تتطلب تحركًا جادًا ومستمرًا.

«لو كلنا مذاكرين.. سقطنا ليه في الامتحان؟»

وفي سياق حديثه، طرح الديهي تساؤلًا بشأن مدى كفاءة الإجراءات المتبعة لمواجهة الحوادث، مشيرًا إلى أن التأكيد المستمر على قيام كل جهة بدورها لا يكفي وحده، طالما أن الحوادث الكبرى لا تزال تقع وتحصد أرواح المواطنين.

وضرب مثالًا بامتحان لا بد أن تكون له نتيجة، قائلًا: «طالما كلنا مذاكرين.. سقطنا ليه في الامتحان؟»، في إشارة إلى ضرورة مراجعة أداء المنظومة بالكامل، وعدم الاكتفاء بتبادل التأكيدات حول الالتزام بالمسؤوليات.

وشدد الديهي على أن وقوع حادث كبير يجب أن يكون فرصة حقيقية لمراجعة الإجراءات، والوقوف على أوجه القصور إن وجدت، وتحديد المسؤوليات بوضوح، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الانتقال من مرحلة رد الفعل بعد وقوع الحوادث إلى العمل الاستباقي، من خلال التخطيط العلمي وتطوير إجراءات السلامة المرورية، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتقليل الخسائر البشرية.