كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تحركات مكثفة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء الأزمة قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن هناك تواصلًا مستمرًا بين مسؤولي النادي من أجل توفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، والعمل على احتواء حالة الغضب الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتباط الفريق بمواجهة إفريقية مهمة خارج الديار.

وأضاف أن إدارة الزمالك نجحت في توفير جزء من مستحقات اللاعبين المصريين، إلا أن المبلغ الذي تم صرفه يمثل نسبة محدودة من إجمالي المستحقات المتأخرة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لصرف باقي المستحقات في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وتسعى إدارة الزمالك إلى توفير الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتجنب تأثر اللاعبين بالأزمات المالية، في ظل أهمية المباريات القادمة على المستويين المحلي والقاري.

الزمالك يحصل على موافقة استضافة مواجهة يانج أفريكانز باستاد القاهرة

وفي سياق آخر، نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة، برئاسة جوهر نبيل، إلى جانب مسؤولي استاد القاهرة الدولي، لاستضافة مواجهة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد خاض مباراته في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب استاد القاهرة الدولي، أمام الإفريقي التونسي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره يانج أفريكانز يوم 19 ديسمبر المقبل، على استاد القاهرة، بعدما كان مقررًا إقامة اللقاء على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وتأتي الموافقة على إقامة المباراة باستاد القاهرة في إطار رغبة إدارة الزمالك في خوض المواجهة على ملعبه المعتاد، والاستفادة من الدعم الجماهيري خلال اللقاء المرتقب، الذي يمثل أهمية كبيرة للفريق في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي