حقق فريق زد مواليد 2007 فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري العام للشباب.

زد 2007 يهزم الزمالك

وقدم لاعبو زد أداءً مميزًا خلال اللقاء، ونجح محمود سلطان في تسجيل هدفي الفوز، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

ويقود قطاع الناشئين بنادي زد عبدالرحمن طارق يحيى مدير القطاع، وسامح جمال مدير مكتب كرة القدم بالقطاع، فيما يتولى الدكتور وائل أحمد حسن رئاسة الجهاز الطبي للقطاع.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلًا من: Paulo Sampaio مديرًا فنيًا، وإسلام محمد عبدالعزيز «زيزو» مدربًا عامًا، وعمرو أحمد عبدالله مدربًا لحراس المرمى، ومحمد الشاذلي مدربًا للأحمال، ومحمود رضا مساعدًا لمدرب الأحمال، وأحمد هندي إداريًا، وأحمد مجدي إداريًا عامًا، والدكتور عمر مدحت أخصائيًا، ويوسف محمد مسؤولًا للمهمات.