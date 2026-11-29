نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووجهت من خلالها دعاءً لمصر وشعبها، متمنية أن يحفظ الله البلاد والمصريين في كل وقت.

وعلقت ندى بسيوني على الصورة قائلة: «ربنا يحفظ مصر والمصريين في كل وقت وفي كل حين»، في رسالة تحمل مشاعر المحبة والدعاء بالخير والأمان والاستقرار لمصر وشعبها.

آخر أعمال ندى بسيوني الفنية

يُذكر أن آخر مشاركات ندى بسيوني في الدراما التلفزيونية كانت من خلال مسلسل «الضحايا»، الذي عُرض مطلع شهر مارس الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تلاحق كل من يقترب من عالم سلطان، وكأن هالة من السم تحيط به، تقتل كل من يحاول محبته أو كشف سره، إذ لا يبدو سلطان رجلًا عاديًا، بل كيانًا منقسمًا يعيش صراعًا داخل جسد واحد، بين نصف إنسان يمتلك مشاعر الندم، ونصف جن يقتات على الظلام.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم صلاح عبد الله، وميرنا وليد، ووفاء سالم، وعمرو رمزي، وشريف دسوقي، وراندا البحيري، وعايدة رياض، وإيناس مكي، ونيرة عارف، وحسام حلمي، ومحمد المعبدي، ومهجة الغندور.

أبرز أعمال ندى بسيوني الدرامية

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها ندى بسيوني مسلسل «أعمل إيه»، الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته خالد الصاوي، وصابرين، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ودنيا المصري، وهناء الشوربجي، ووردشان مجدي، ونهال عنبر، وآخرون، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.