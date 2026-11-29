عقدت لجنة تحديد مقابل التصرف، برئاسة العميد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد لمحافظة، مطروح اجتماعًا لمراجعة 195 ملفًا لتقنين أراضي الدولة، في إطار أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025.

فحص الملفات

وتضمن الاجتماع فحص الملفات المستوفاة وتحديد المستندات والإجراءات اللازمة لاستكمال الملفات غير المستوفاة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحديد مقابل التصرف وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأكدت المحافظة استمرار انعقاد اللجنة أسبوعيًا لمراجعة ملفات التقنين والبت في الطلبات المستوفاة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، بتسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة،.