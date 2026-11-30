قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصابي الحروق بحادث الوراق يحتاجون إلى فترة طويلة في العلاج، وتخصصات طبية مختلفة تتداخل وتتناسق وتتكامل معًا للوصول إلى العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف عبر القناة الأولى ردًا على سؤال بشأن إمكانية متابعة الحالات بعد خروجها من المستشفيات حال استقرار حالتها الصحية، أن هناك ما يسمى بالعلاج التأهيلي، موضحًا أن المرحلة الحالية لا تتعلق بالعلاج التأهيلي، وإنما بمراحل العلاج الأولى.

وأوضح أن العلاج التأهيلي يأتي بعد الخروج من المستشفى، وقد يكون في صورة علاج طبيعي، أو إعادة ترميم مكان الحرق من خلال الجلد الصناعي أو غيره، مؤكدًا أن مريض الحروق يحتاج إلى فترة طويلة من العلاج، وإلى نوعيات مختلفة من العلاج وتخصصات طبية متعددة تتداخل وتتناسق وتتكامل معًا للوصول إلى العودة للحياة الطبيعية.