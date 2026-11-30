قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي الأموال التي جُمعت لدعم أسر الضحايا والمصابين بحادث الوراق بلغ 430 مليون جنيه، من خلال البنك المركزي المصري وبنك مصر وإنستاباي وبنك ناصر الاجتماعي، خلال 48 ساعة.

وأضاف أن الوزارة شكلت فريقًا للدعم والاستقبال، وحددت مقره في مبنى الوزارة القديم بالعجوزة، لتلقي المواطنين الذين استكملوا أوراقهم، موضحًا أن صرف مستحقات أسر المتوفين يتطلب تقديم إعلام وراثة قانوني وصور بطاقات الرقم القومي للأشخاص المذكورين فيه.

وأوضح أن كل من يرد اسمه في إعلام الوراثة سيحصل على المبالغ المستحقة، مع التعامل قانونيًا مع حالات القُصّر، بينما يحصل المصابون على مستحقاتهم بأنفسهم أو من خلال توكيل رسمي لشخص آخر، لافتًا إلى أن فرقًا من الوزارة توجهت إلى المستشفيات لمتابعة حالات المصابين.