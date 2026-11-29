كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تفاصيل الإجراءات الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء للتعامل مع حادث الوراق، موضحاً أن الحكومة حددت إطاراً زمنياً لإنجاز التقارير المتعلقة بملابسات الحادث وصرف التعويضات للضحايا والمصابين، إلى جانب تنفيذ 14 إجراءً احترازياً للحد من تكرار الحوادث على الطرق.

وأوضح ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن الإجراءات تنقسم إلى محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالحادث وملابساته، والثاني يتضمن الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن مجلس الوزراء كلف وزارتي النقل والداخلية ووزارة الصحة والسكان بإعداد تقرير مشترك وشامل عن ملابسات الحادث خلال أسبوع، على أن يتضمن توصيات عملية وإصلاحات هيكلية، فضلاً عن اقتراح آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها أيضاً مهلة أسبوع لرفع تقرير نهائي بعد الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات المستحقة، مشيراً إلى أن صرف التعويضات يبدأ خلال الأسبوع الجاري فور استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة، ومنها إعلام الوراثة.

وأشار إلى وجود تعاون بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي لتخصيص دائرة قضائية كاملة بهدف تسريع إصدار إعلامات الوراثة، بما يضمن سرعة تسليم المستحقين أموال التعويضات.

14 إجراءً احترازياً للحد من الحوادث

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الأربعة عشر، أوضح رشوان أنها لا تقتصر جميعها على إجراءات جديدة، وإنما تشمل استكمال إجراءات بدأت بالفعل، من بينها استمرار معاينة النقاط السوداء على الطرق، ومعالجة عدد كبير منها، وتحسين الإضاءة الليلية، واستكمال تركيب الإشارات المرورية.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً استكمال مشروع نظم النقل الذكية (ITS)، إلى جانب إجراءات جديدة، لافتاً إلى أن بعض هذه الإجراءات حُدد لتنفيذها إطار زمني يصل إلى شهرين.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل لدراسة تخفيض حوادث الطوارئ على الطرق السريعة عالية الكثافة، بما يضمن سرعة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ، على أن يتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء خلال شهرين.

ولفت إلى وجود إجراءات أخرى تتطلب التنسيق بين عدة جهات، من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية، مؤكداً أن هناك إجراءات يجري تسريع تنفيذها، وأخرى جديدة وُضعت لها مواعيد زمنية محددة.

ضياء رشوان: حزن المصريين مقدر

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تدرك حجم الحزن الذي خلفه الحادث لدى المواطنين، قائلاً إن كل شخص يستطيع أن يضع نفسه مكان العائلات المنكوبة، لأن الحادث كان من الممكن أن يصيب أي مواطن تصادف مروره بالمكان.

وأضاف: «كلنا هذا الرجل، وكلنا هذه السيدة، وكلنا هذا الطفل»، مشدداً على أن حزن المصريين جميعاً أمر مقدر، وأنه لا توجد حكومة تسعد بحزن شعبها، بل تسعى إلى إزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذا الحزن.

وأوضح رشوان أن الحكومة قد تنجح أو تفشل في إزالة بعض أوجه الألم التي يشعر بها المواطنون، وفقاً للظروف والإمكانات، لكن حرصها على إسعاد المواطنين وتحقيق رضاهم يجب أن يكون هدفاً أساسياً لعملها.

وشدد على أن الإجراءات التي أُعلنت تأتي في إطار متابعة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وإشرافه المباشر، موضحاً أن الرئيس كان على اتصال مباشر بالوزراء المعنيين طوال فترة الأزمة، لمتابعة تطوراتها والإجراءات المتخذة بشأنها.