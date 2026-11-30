كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام قائد سيارة نقل بعدد من الفتيات أثناء سيرهن بأحد شوارع محافظة البحيرة، وفراره من موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، تلقى مركز شرطة إدكو بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال 3 فتيات مصابات بكدمات وسحجات متفرقة، إحداهن حالتها الصحية غير مستقرة، وجميعهن مقيمات بدائرة المركز.

وبسؤال أهالي المصابات، أفادوا بأنه أثناء سير الفتيات بأحد الشوارع بدائرة المركز، اصطدمت بهن سيارة نقل، ما أسفر عن إصابتهن، قبل أن يفر قائدها من مكان الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه طالب لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الحادث وقع دون قصد نتيجة حدوث عطل بمكابح السيارة، كما اعترف بفراره خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.