أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مدير فني يعرف شخصية الفريق، مشيدًا بما قدمه سامي قمصان خلال مواجهة أول أغسطس.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي يحتاج إلى مدرب يعرف شخصية النادي، وهو ما ظهر مع سامي قمصان في مباراة اليوم أمام أول أغسطس".

وأضاف: "إمام عاشور وأشرف بن شرقي وزيزو تحت التقييم داخل الأهلي حتى يناير المقبل".

وفي سياق آخر، أشاد نجم الكرة المصرية السابق بما يقدمه معتمد جمال مع الزمالك، قائلًا: "أحيي معتمد جمال على ما يفعله مع الزمالك، وأنصح الإدارة بضرورة استمراره، حتى لو تعرض الفريق لبعض التعثرات".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب ملتزم وراجل، ورغم ابتعاده عن المشاركة في المباريات، فإنه عندما يحصل على الفرصة يصنع الفارق".