أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن سامي قمصان المدير الفني للأهلي نجح في التعامل نفسيًا مع اللاعبين واحتوائهم، وهو ما انعكس على أداء الفريق خلال مواجهة أول أغسطس.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي لو محتاج أحمد رضا مش هيمشيه في يناير، لكن اللاعب ليس له دور مع الفريق، ولذلك سيرحل".

وأضاف: "سامي قمصان على المستوى الشخصي قادر على التعامل مع اللاعبين واحتوائهم، وهو ما ساهم في تحسن أداء الفريق خلال مباراة أول أغسطس".

وتابع: "جمهور الزمالك في ظهر الفريق، ومش همه المكسب أو الخسارة، ولا يوجد نادٍ في العالم يمر بالظروف التي يمر بها الزمالك حاليًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مينفعش نحكم على لاعب في الأهلي أو الزمالك بعد مباراة أو مباراتين، والحكم الحقيقي يكون في نهاية الموسم".