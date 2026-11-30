قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استدعاء جونيور كريستيانو رونالدو، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والمقرر إقامتها صباح الاثنين، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللاعب الشاب.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر، وجه الدعوة إلى جونيور، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يلعب ضمن صفوف فريق النصر تحت 17 عامًا، للمشاركة في مران الفريق الأول.

وبذلك، يستعد نجل قائد النصر لخوض أول تدريب له مع الفريق الأول، الذي يضم والده كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى النادي السعودي في يناير 2023، ليجتمع الثنائي داخل الملعب نفسه، في مشهد قد يمثل بداية جديدة للاعب الشاب.

سبب استدعاء نجل رونالدو لتدريبات النصر

وأوضحت الصحيفة أن قرار استدعاء جونيور يأتي ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة بوستيكوجلو لمتابعة العناصر المميزة في فرق الفئات السنية بالنادي، ومنح بعض المواهب الشابة فرصة الاحتكاك بلاعبي الفريق الأول، بالتنسيق مع مدربي المراحل العمرية المختلفة.

ويأتي من بين الأسماء التي يتابعها الجهاز الفني جونيور كريستيانو رونالدو، تحت قيادة البرتغالي إيمانويل، المدير الفني لفريق النصر تحت 17 عامًا، في إطار الاهتمام بتطوير اللاعبين الواعدين وتجهيزهم للمستقبل.

مسيرة جونيور كريستيانو رونالدو مع النصر

وكان جونيور قد انضم إلى قطاع الناشئين بنادي النصر بعد فترة قصيرة من انتقال والده إلى الفريق الأول، وبدأ رحلته داخل النادي بالتدرج بين المراحل السنية المختلفة، حتى وصل إلى فريق تحت 17 عامًا.

ومن المقرر أن يخوض النصر تدريباته صباح الاثنين داخل مركز دار النصر بالعاصمة الرياض، بعد حصول اللاعبين على يوم راحة، عقب الفوز على الحزم بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.