أشاد أنجيلو، لاعب النصر السعودي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه شخصية استثنائية داخل الفريق، ولا يقتصر دوره على مساعدة زملائه، بل يحرص على دعم جميع اللاعبين، سواء أصحاب الخبرات أو العناصر الشابة.

كريستيانو رونالدو

وقال أنجيلو، في تصريحات تلفزيونية، إن كريستيانو رونالدو يقدم الدعم لجميع اللاعبين، وليس له وحده، مشيرا إلى أنه ساعد العديد من زملائه خلال وجودهم مع الفريق، من بينهم ويسلي وبينتو وجواو فيليكس، الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الحالية.

وأضاف أن رونالدو يواصل مساعدة سامو، الذي انضم حديثا إلى الفريق، وكذلك إينيغو مارتينيز، إلى جانب جميع أفراد المجموعة، بما في ذلك اللاعبين الشباب واللاعبين العرب.

واختتم أنجيلو تصريحاته بالتأكيد على أن كريستيانو رونالدو شخص استثنائي بكل المقاييس، لما يقدمه من دعم ومساندة لجميع زملائه داخل الفريق.