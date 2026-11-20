أشاد راضي الجعايدي، نجم الكرة التونسية، بالإمكانيات الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها مواطنه علي معلول، لاعب الأهلي السابق، مؤكدًا أنه أحد الأسماء البارزة في الكرة المصرية والتونسية، ويمتلك عقلية احترافية ساعدته على الاستمرار في الملاعب لسنوات طويلة.

علي معلول

وقال راضي الجعايدي، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر مودرن»، إن علي معلول إنسان ناجح واسم كبير في مصر وتونس، بعدما حقق العديد من النجاحات مع النادي الأهلي، وتوج بعدد كبير من البطولات، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرات واسعة وعقلية احترافية مميزة.

وأضاف أن معلول يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة، تجعله قادرًا على التأقلم مع مختلف طرق اللعب، فضلًا عن قوته الهجومية وقدرته على الاستمرارية في تقديم مستويات مميزة، وهو ما يعكس قيمته الفنية الكبيرة.

وتطرق الجعايدي إلى رحيل علي معلول عن الأهلي، موضحًا أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب كانت سببًا في قرار النادي بالاستغناء عن خدماته، لكنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة لمنتخب تونس بفضل خبراته وإمكانياته.

واختتم نجم الكرة التونسية تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتراف الحقيقي يبدأ من العقلية، معتبرًا أن العقلية الاحترافية التي يمتلكها علي معلول تمثل السر وراء استمراره في الملاعب وتقديم مستويات مميزة طوال هذه السنوات.