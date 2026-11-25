أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، بالقدرات التهديفية والإمكانيات الفنية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه يمتلك عقلية تنافسية استثنائية ورغبة دائمة في تحقيق الفوز وإثبات نفسه.

وقال جوارديولا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو يتمتع بشخصية مختلفة داخل الملعب، حيث لا يشغله سوى الانتصار ومواصلة تقديم أفضل مستوياته، مشيرًا إلى أن قدراته التهديفية تجعله أحد أبرز المهاجمين الذين شهدتهم كرة القدم.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي السابق في حديثه عن قائد منتخب البرتغال: «إنه وحش تنافسي آخر، شخص لا يهتم بأي شيء سوى الفوز وإثبات نفسه، هداف استثنائي، بالقدم اليمنى والقدم اليسرى والضربات الرأسية، استثنائي».

وتابع جوارديولا إشادته برونالدو، مسلطًا الضوء على تنوع أساليبه في تسجيل الأهداف، إذ يمتلك القدرة على هز الشباك من مختلف الوضعيات، سواء بالتسديد بالقدمين أو التفوق في الألعاب الهوائية والضربات الرأسية.

ويُعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز أساطير كرة القدم، بعدما قدم مسيرة استثنائية مع عدد من أكبر الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وحقق خلالها العديد من البطولات والألقاب الفردية والجماعية.

كما نجح النجم البرتغالي في فرض اسمه ضمن قائمة أعظم هدافي اللعبة، بفضل أرقامه القياسية واستمراريته التهديفية، إلى جانب قدرته على المنافسة والتألق رغم تقدمه في العمر.

وتأتي إشادة جوارديولا لتعكس حجم التقدير الذي يحظى به رونالدو من كبار المدربين في عالم كرة القدم، خاصة أن المدرب الإسباني واجه النجم البرتغالي في العديد من المناسبات خلال سنوات المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن تتواصل مسيرتهما في الملاعب الأوروبية.