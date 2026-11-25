عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دائرة اهتمامات نادي سلتيك الاسكتلندي، تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر جديدة.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سلتيك جدد اهتمامه بالحصول على خدمات إمام عاشور، بعدما سبق أن وضع اللاعب ضمن حساباته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح أن النادي الاسكتلندي استفسر في وقت سابق عن الشروط المالية لإتمام الصفقة، سواء من إدارة الأهلي أو وكلاء اللاعب، وكان يعتقد حينها أن بإمكانه حسم التعاقد مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.

ولم تسفر المفاوضات التي جرت خلال الصيف الماضي عن اتفاق بين الأطراف المعنية، ليتم إغلاق ملف التعاقد مع لاعب الأهلي في ذلك التوقيت، قبل أن يتجدد الاهتمام بضمه مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي تجدد اهتمام سلتيك بإمام عاشور في وقت يستعد فيه الأهلي لمرحلة جديدة على مستوى فريق الكرة، بعد تكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ويترقب موقف إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الاسكتلندي، حال تحرك سلتيك بشكل رسمي لتقديم عرض إلى إدارة الأهلي.