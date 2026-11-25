كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، تفاصيل رحيل سامي قمصان عن القيادة الفنية للفريق، وانتقاله لتولي تدريب الأهلي خلفًا للحسين عموتة، مؤكدًا أن إدارة النادي حرصت على إنهاء العلاقة بصورة ودية تقديرًا للفترة التي قضاها المدرب مع الفريق.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن المقاولون العرب وجه الشكر إلى سامي قمصان على الفترة التي تولى خلالها المسؤولية الفنية، موضحًا أن إدارة النادي لم تمانع رحيله طالما أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المدرب وتساعده على خوض تجربة جديدة.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: «اعتبرنا أننا وجهنا له الشكر على الفترة التي قضاها معنا، إذا كان ذلك الأمر سيخدم الكابتن سامي قمصان».

وأشار إلى أن نادي المقاولون العرب يحرص دائمًا على دعم المدربين ومنحهم الفرصة لخوض تجارب جديدة، مستشهدًا بتجارب سابقة لعدد من أبناء النادي، قائلًا: «المقاولون العرب نادٍ لكل المصريين، ولا ننسى أننا منحنا الكابتن حسن شحاتة لمنتخب مصر، وقبله الكابتن عماد النحاس للنادي الأهلي».

وتأتي تصريحات محمد عادل فتحي في ظل الجدل المثار حول إمكانية تولي سامي قمصان القيادة الفنية للأهلي خلال الموسم الجاري، خاصة أن لوائح المسابقة تمنع المدرب من قيادة فريقين مختلفين في الدوري الممتاز خلال الموسم نفسه، إذا كان قد ترك فريقه السابق بإرادته، وليس بقرار من النادي بإقالته أو توجيه الشكر إليه.