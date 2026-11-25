يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية داخل ملاعب كرة القدم بعدما اقترب خطوة إضافية من بلوغ حاجز الألف هدف في إنجاز تاريخي يضعه على أعتاب رقم غير مسبوق في العصر الحديث وذلك عقب مساهمته في فوز النصر السعودي على السد القطري بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يكن انتصار النصر على السد مجرد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق السعودي بالبطولة القارية بل حمل معه محطة إضافية في رحلة رونالدو نحو الرقم التاريخي بعدما سجل الهدف رقم 987 في مسيرته الاحترافية ليصبح على بعد 13 هدفًا فقط من الوصول إلى الألفية وهو الهدف الذي بات أحد أبرز العناوين المرتبطة بمسيرة النجم البرتغالي خلال الفترة الحالية.

وعلى ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض كان رونالدو صاحب المبادرة في افتتاح التسجيل بعدما حصل على ركلة جزاء إثر تعرضه للعرقلة من محمد كامارا ليترجمها بنجاح في الدقيقة 13 ويمنح النصر التقدم قبل أن تتواصل أحداث المباراة التي شهدت محاولات متبادلة بين الفريقين.

ولم تتوقف مكاسب رونالدو عند تسجيل هدف جديد في رصيده الشخصي إذ عزز موقعه في تاريخ النصر على المستوى القاري بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق في البطولات الآسيوية برصيد 17 هدفًا متجاوزًا المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي كان يمتلك 16 هدفًا ليضيف البرتغالي إنجازًا جديدًا إلى سجله بقميص الفريق السعودي.

وشهدت المباراة أيضًا إلغاء هدف آخر لرونالدو بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب التسلل في وقت نجح فيه محمد وعد في إدراك التعادل للسد بالدقيقة 22 قبل أن يتعرض صاحب هدف الفريق القطري للطرد مع نهاية الشوط الأول وهو ما منح النصر أفضلية عددية خلال بقية اللقاء.

وفي الشوط الثاني تمكن البرتغالي جواو فيليكس من حسم المواجهة لصالح النصر بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 52 ليحصد الفريق السعودي ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 9 نقاط وضعته في المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

رونالدو يواصل تحدي الزمن



ورغم بلوغه 41 عامًا فإن رونالدو لا يزال حاضرًا بقوة في المشهد التهديفي بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا خلال الموسم الحالي في مؤشر على استمرار قدرته على صناعة الفارق سواء من خلال التسجيل أو التأثير في نتائج فريقه وسط مرحلة متقدمة من مسيرته الكروية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي خلال وقت سابق من الشهر الجاري لتتحول أهدافه مع النصر إلى محور الاهتمام في مسألة الوصول إلى الرقم التاريخي بعدما أصبح حلم الألف هدف أكثر قربًا من أي وقت مضى مع استمرار البرتغالي في المنافسة على مختلف المستويات.



خريطة أهداف كريستيانو رونالدو.. ريال مدريد في الصدارة



وتكشف الأرقام عن حجم الرحلة التي خاضها رونالدو عبر مختلف المحطات الاحترافية إذ بلغ مجموع أهدافه 987 هدفًا منها 841 هدفًا مع الأندية و146 هدفًا بقميص منتخب البرتغال في حصيلة توزعت على خمسة أندية ومنتخب بلاده.

ويظل ريال مدريد الإسباني المحطة الأبرز في مسيرة رونالدو التهديفية بعدما سجل بقميصه 450 هدفًا ليأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المرتبة الثانية برصيد 145 هدفًا بينما سجل 140 هدفًا مع النصر السعودي و101 هدفًا مع يوفنتوس الإيطالي إضافة إلى خمسة أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي النادي الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية عام 2002.