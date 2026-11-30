أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم منع الزوج زوجته من أداء العمرة من مالها الخاص، وما إذا كانت ملزمة بطاعته في حال رفضه سفرها، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى توافق بين الزوجين ومراعاة ظروف الأسرة، وليس مجرد فرض رأي أحد الطرفين على الآخر.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن الخروج لأداء العمرة أو الحج يحتاج إلى تفاهم وتوافق بين الزوجين، مؤكدًا أن المسألة لا ينبغي أن تتحول إلى صراع حول من يملك حق فرض رأيه أو اتخاذ القرار منفردًا.

وأشار أمين الفتوى إلى ضرورة مراعاة الترتيبات الأسرية قبل سفر الزوجة، خاصة إذا كان هناك أبناء في مراحل التعليم أو مسؤوليات تحتاج إلى وجودها، لافتًا إلى أن ظروف كل أسرة تختلف عن الأخرى، وقد يكون تأجيل السفر هو الحل المناسب لحين استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الملائمة.

الاتفاق على أداء المناسك

وأضاف أن العمرة عبادة جليلة تتطلب أن يؤديها المسلم في أجواء من الطمأنينة والتوافق، لا أن تكون سببًا في حدوث خلافات بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الزوجين يمكنهما الاتفاق على موعد آخر لأداء المناسك، سواء في شهر رجب أو شعبان أو رمضان، إذ تجوز العمرة في مختلف أوقات العام، باستثناء فترة الحج التي ينشغل فيها الناس بأداء المناسك.

وشدد شلبي على أن الكلمة الأساسية في مثل هذه المسائل هي التوافق بين الزوجين، مع مراعاة استقرار الأسرة وظروفها، مؤكدًا أن الهدف ليس انتصار رأي الزوج أو الزوجة، وإنما الوصول إلى قرار يحقق المصلحة ويجنب الأسرة الخلافات.