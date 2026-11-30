ارتبط اسم بوجاتي على مدار تاريخها بتطوير سيارات رياضية فائقة الأداء، لكن شيرون سوبر سبورت 300+ تمثل واحدة من أبرز المحطات في مسيرة الشركة الفرنسية، بعدما نجحت في تجاوز حاجز 300 ميل في الساعة، وهو مستوى سرعة لم تصل إليه سيارة إنتاجية من قبل عند تسجيل هذا الإنجاز عام 2019.

تصميم بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

حصلت بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ على تعديلات واضحة في هيكلها الخارجي، أبرزها الجزء الخلفي الممتد المعروف باسم Longtail، والذي زاد طول السيارة بنحو 25 سم مقارنة بشيرون القياسية.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

واستهدف هذا التغيير تحسين تدفق الهواء حول الهيكل وتقليل المقاومة الهوائية عند السرعات المرتفعة، إذ ساعد التصميم الجديد على خفض الانفصال الهوائي بأكثر من 40%.

كما أعادت الشركة تشكيل بعض أجزاء المقدمة، وأضافت فتحات Air Curtains لتوجيه الهواء بعيداً عن المناطق التي تتسبب في زيادة مقاومته، إلى جانب منافذ في محيط أقواس العجلات وخلف العجلات الأمامية لتخفيف ضغط الهواء.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

محرك بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

تعتمد السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ على محرك W16 بسعة 8.0 لتر، مزود بأربعة شواحن توربينية، وتصل قوته إلى 1600 حصان، بزيادة قدرها 100 حصان مقارنة بنسخة شيرون الأساسية.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

ويبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع رباعي دائم، وبهذه القدرات تستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 2.4 ثانية، والوصول إلى 200 كم/س خلال 5.8 ثانية.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

بينما تحتاج السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ إلى 12.1 ثانية لبلوغ 300 كم/س، وتصل سرعتها القصوى المحددة في وضع Top Speed إلى 440 كم/س.