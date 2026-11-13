بوجاتي W16 ميسترال بقدرات خارقة.. لن تصدق سرعتها

ترتبط علامة بوجاتي الفرنسية بتاريخ طويل في تطوير السيارات الرياضية الفاخرة، إذ أسس إيتوري بوجاتي الشركة عام 1909 في مدينة مولشيم الفرنسية، وبدأت منذ ذلك الوقت في تقديم طرازات تجمع بين التصميم الهندسي والأداء الرياضي.

واستطاعت العلامة على مدار تاريخها بناء مكانة مميزة في قطاع السيارات، من خلال مجموعة من السيارات التي تركت بصمة واضحة، بداية من طرازات السباقات الكلاسيكية، وصولًا إلى سيارات فيرون وشيرون وديفو الحديثة.

وتأتي بوجاتي W16 ميسترال ضمن أبرز السيارات التي قدمتها العلامة في فئة السيارات الخارقة المكشوفة، إذ تمثل الظهور الأبرز لمحرك W16 في سيارة مخصصة للطرق، مع تصميم يعتمد على اطلالة السقف المفتوح، وخطوط خارجية انسيابية بتفاصيل هندسية جرى تطويرها لدعم الانسيابية الهوائية والتعامل مع السرعات المرتفعة.

بوجاتي W16 ميسترال

سرعة قصوى تصل إلى 420 كم في الساعة

تقدم بوجاتي W16 ميسترال أرقام أداء تضعها ضمن أسرع السيارات المكشوفة في العالم، إذ تبلغ سرعتها القصوى 420 كم في الساعة عند تفعيل وضع السرعة القصوى، بينما تصل إلى 380 كم في الساعة في أوضاع القيادة الأخرى، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.4 ثانية.

محرك W16 بقوة 1,578 حصانًا

تعتمد بوجاتي W16 ميسترال على محرك بنزين W16 بسعة 8.0 لتر، مزود بأربعة شواحن توربينية، وتبلغ قوته نحو 1,578 حصانًا، بما يعادل 1,600 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 1,600 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD لنقل القوة إلى العجلات الأربع.

بوجاتي W16 ميسترال

أبعاد بوجاتي W16 ميسترال

تأتي السيارة بهيكل رياضي منخفض الارتفاع، ويبلغ طولها نحو 4,694 مم، وعرضها 2,034 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,711 مم، ويتغير الارتفاع وفق وضعية السيارة، إذ يبلغ 1,209 مم في وضع EB، وهو ما يعكس طبيعة التصميم المنخفض الذي يركز على تحسين الديناميكية الهوائية.

مقصورة بوجاتي W16 ميسترال

تحصل المقصورة الداخلية في بوجاتي W16 ميسترال على مجموعة من الخامات الفاخرة، تشمل الجلود عالية الجودة المستخدمة في تغطية المقاعد والأسطح الداخلية، إلى جانب مكونات مصنوعة من الألومنيوم والتيتانيوم.

بوجاتي W16 ميسترال

واهتمت الشركة بتطوير تصميم المقصورة بحيث يجمع بين الطابع الرياضي وسهولة الوصول إلى أدوات التحكم، مع توفير رؤية واضحة للمعلومات الأساسية أمام السائق، حتى عند القيادة بسرعات مرتفعة.

وتضم السيارة جلد منسوج بتصميم خاص في ألواح الأبواب، إلى جانب ذراع ناقل الحركة المصنوع من كتلة ألومنيوم صلبة، والذي يتضمن لمسات خشبية، مع تقديم تصميم يربط بين هوية الطرازات الكلاسيكية للعلامة الفرنسية والتوجه الهندسي الحديث.