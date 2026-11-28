ارتبط اسم ماكلارين على مدار عقود بصناعة السيارات الرياضية والخارقة، مستفيدة من خبرتها الطويلة في عالم سباقات السيارات، وعلى رأسها بطولة الفورمولا 1.

وقدمت العلامة البريطانية خلال مسيرتها مجموعة من السيارات التي تركت بصمة واضحة في هذه الفئة، من بينها McLaren F1 وP1 وSenna و720S، وصولا إلى Speedtail التي تعد من أسرع سيارات ماكلارين.

ماكلارين Speedtail

وتنتمي Speedtail إلى فئة Hyper-GT، حيث لم تركز ماكلارين على تقديم سيارة سريعة فحسب، بل عملت على تطوير هيكل انسيابي ومقصورة غير تقليدية ومنظومة حركة هجينة متطورة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 403 كم في الساعة.

ماكلارين Speedtail

محرك ماكلارين Speedtail

تعتمد السيارة على محرك احتراق داخلي V8 بسعة 4.0 لتر، مزود بشاحني تيربو، ويعمل بالتعاون مع محرك كهربائي لتكوين منظومة دفع هجينة، وتصل القوة الإجمالية إلى 1070 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1150 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مخصص للمنظومة.

ماكلارين Speedtail

وتنعكس هذه الأرقام على قدرات التسارع، إذ تنطلق Speedtail من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3 ثوان، وتصل إلى 200 كم في الساعة خلال 6.6 ثانية، بينما تحتاج إلى 12.8 ثانية فقط لبلوغ سرعة 300 كم في الساعة. وتبلغ سرعتها القصوى 403 كم في الساعة.

ماكلارين Speedtail

تصميم ماكلارين Speedtail

اعتمدت ماكلارين في تصميم Speedtail على هيكل طويل وانسيابي يتجاوز طوله 5.1 متر، مع مقدمة منخفضة وخطوط خارجية متصلة تمتد حتى الناحية الخلفية، ويساعد هذا التكوين على تقليل مقاومة الهواء، وتحسين تدفقه حول الهيكل عند القيادة بسرعات مرتفعة، مع بنية مصنوعة من ألياف الكربون.

ماكلارين Speedtail

مقصورة ماكلارين Speedtail

تقدم Speedtail واحدة من أكثر المقصورات اختلافا في فئة السيارات الخارقة، حيث تعتمد على ثلاثة مقاعد مع وضع السائق في المنتصف، بينما يقع مقعدان إضافيان على جانبيه وفي الخلف، ويعيد هذا الترتيب إلى الأذهان سيارة McLaren F1 الشهيرة، التي شكلت أحد أبرز مصادر الإلهام لهذا الطراز.

ماكلارين Speedtail

إنتاج محدود يعزز مكانة Speedtail

حددت ماكلارين إنتاج Speedtail عند 106 نسخ فقط، وهو العدد نفسه الذي أنتجته من طراز F1، وبدأ سعر السيارة عند الكشف عنها من 1.75 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب، مع إتاحة خيارات تخصيص متعددة، وقد بيعت جميع النسخ قبل بدء عمليات التسليم.