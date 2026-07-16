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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماكلارين 788HS تظهر بمواصفات استثنائية

سيارة ماكلارين 788HS النادرة
سيارة ماكلارين 788HS النادرة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ماكلارين عن طرازها الجديد ماكلارين 788HS، وتنتمي 788HS لفئة السيارات الكوبيه النادرة، وتحمل السيارة الجديدة تسمية High Sport النادرة، والتي لا تمنحها الشركة البريطانية إلا للإصدارات الأكثر تميزاً وتفرداً في تاريخ الإنتاج المتسلسل لديها، ولم تظهر هذه التسمية سابقاً سوى على طرازين فقط هما MP4-12C HS وMSO HS.

سيارة ماكلارين 788HS النادرة 

وتتميز ماكلارين 788HS الجديدة بالاعتماد على ألياف الكربون بالكامل، مع منظومة ديناميكية هوائية حصرية تزيد من قوة الضغط السفلي، وتفاصيل خارجية مصممة بحسب الرغبة من خلال وحدة ماكلارين للعمليات الخاصة .

مواصفات ماكلارين 788HS

سيارة ماكلارين 788HS النادرة 

زودت سيارة ماكلارين 788HS بالعديد من المميزات من ضمنها، نجح مهندسو ماكلارين في زيادة قوة الضغط السفلي للسيارة بنسبة 10% كاملة مقارنة بطراز 765LT الرياضي، مع الحفاظ التام على توازن السيارة واستقرارها الديناميكي أثناء المنعطفات السريعة، وبها غطاء محرك مبتكر مزود بقناة هوائية متطورة على شكل حرف S، وجناح خلفي مرتفع قابل للتعديل آلياً، ومشتت هواء خلفي متطور مستوحى مباشرة من تقنيات سيارات الفورمولا 1.

سيارة ماكلارين 788HS النادرة 

بالاضافة إلي ان سيارة ماكلارين 788HS بها، فاصل أمامي متعدد الأقسام لرفع مستويات الثبات، وتعزيز ثقة السائق عند السرعات العالية، وتعمل اللوحة السفلية المزودة بفتحات تهوية أسفل الجناح على تبريد منظومة الحركة بكفاءة غير مسبوقة، وبها مقعدان رياضيان ملبسان بجلد فاخر بالأبيض والأسود يحتضنان السائق والراكب بجانبه براحة تامة، وبها نظام معلومات متطور يضم الجيل الثاني من أنظمة ماكلارين للترفيه والاتصال السلس، ووحدة تحكم وسطية مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون الصلبة وخفيفة الوزن، وبها شعارات HS مصممة حسب الطلب مع نمط ثقوب دقيقة في التنجيد، وبها لوحة صغيرة تحمل نقش خاص برقم النسخة لتوثيق ندرة السيارة وتميزها.

سيارة ماكلارين 788HS النادرة 

ويوجد بـ سيارة ماكلارين 788HS ، نظام الكبح فيعتمد على أقراص كربون-سيراميك متطورة مستوحاة من طراز ماكلارين Senna الأسطوري، مدعومة بملاقط مكابح أمامية أحادية الكتلة من الألمنيوم المطروق بستة مكابس وقنوات تبريد مدمجة، وبها نظام عادم رباعي المخارج مصنوع من التيتانيوم يمنح المحرك نغمة صوتية هادرة تزداد حدة وعمق مع ارتفاع دوران المحرك ليحيط الركاب بتجربة سمعية مذهلة.

محرك ماكلارين 788HS

سيارة ماكلارين 788HS النادرة 

تحصل سيارة ماكلارين 788HS علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 788 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 330 كم/ساعة .

شركة ماكلارين ماكلارين 788HS 788HS MP4 12C HS MSO HS ألياف الكربون مواصفات ماكلارين 788HS محرك ماكلارين 788HS High Sport

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