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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2026؟.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة

الأرجنتين
الأرجنتين
اخبار توك شو

كشفت روبا ياقوت، خبيرة الأبراج والتاروت، عن توقعاتها بشأن المنتخب الذي سيتوج بلقب بطولة كأس العالم 2026.

وأضافت خبيرة الأبراج والتاروت، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 ستكون بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، مشيرة إلى أن توقعاتها تشير إلى فوز المنتخب الأرجنتيني باللقب.

الأرجنتين وإسبانيا
الأرجنتين

وأوضحت أن المنتخب المصري تعرض لظلم في مباراته أمام الأرجنتين، إلا أن التوقعات والمؤشرات، بحسب رؤيتها، تشير إلى أن الأرجنتين ستتوج ببطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026


تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، الذي يحمل خلال البطولة اسم "نيويورك نيوجيرسي" لأغراض تسويقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026


تنقل شبكة "beIN Sports" المباراة النهائية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر القنوات التالية:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 2

beIN Sports MAX 3

beIN Sports MAX 4

beIN Sports MAX 5

beIN Sports MAX 6

قناة beIN Sports المفتوحة

ملعب النهائي
يستضيف ملعب "ميتلايف" المباراة النهائية، ويعد أحد أكبر الملاعب في الولايات المتحدة، إذ يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج، وافتتح عام 2010 بتكلفة تجاوزت ملياري دولار.

وسبق للملعب استضافة نهائي كوبا أمريكا 2016، الذي شهد تتويج تشيلي على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح، كما احتضن نهائي كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى العديد من الأحداث الرياضية العالمية.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا
يحمل تاريخ المواجهات بين المنتخبين الكثير من الندية، حيث التقيا في 14 مباراة سابقة، حقق كل منتخب 6 انتصارات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وستكون هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، بعدما التقيا في دور المجموعات بمونديال 1966، حينها فازت الأرجنتين بنتيجة 2-1.

كما ستكون أول مواجهة بينهما منذ اللقاء الودي عام 2018، والذي شهد فوزًا كاسحًا لإسبانيا بنتيجة 6-1، وهي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المنتخبين.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائيًا من العيار الثقيل، يجمع بين حامل اللقب الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، ومنتخب إسبانيا الطامح لاستعادة أمجاد 2010، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل كأس العالم 2026.

 

المنتخب المصري كأس العالم 2026 الأبراج موعد مباراة الأرجنتين الأرجنتين وإسبانيا

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