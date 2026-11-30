تدخل إسبانيا مرحلة سياسية جديدة بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدم حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، في تحول يضع حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام خسارة السلطة، ويفتح الباب أمام مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة جديدة، قد تحمل انعكاسات على المشهد السياسي الأوروبي.

وأقر سانشيز بالهزيمة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية «إفي»، واتصل بزعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيخو لتهنئته على الفوز، بعدما أظهرت النتائج تقدم الحزب المحافظ وحليفه المحتمل فوكس، عقب فرز نحو 92% من الأصوات.

وحصد حزب الشعب 134 مقعداً في البرلمان الإسباني المكون من 350 مقعداً، بينما جاء الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بـ115 مقعداً، وحصل حزب فوكس على 53 مقعداً، مقارنة بـ33 مقعداً في الانتخابات السابقة، ما يعزز موقعه باعتباره طرفاً مؤثراً في ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة.

تحالف اليمين يقترب من السلطة

وتحتاج الأحزاب إلى 176 مقعداً للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان، وهو ما يجعل التعاون بين حزب الشعب وفوكس أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحاً، رغم أن المفاوضات بشأن توزيع المناصب والحقائب الوزارية قد تكون شاقة.

ويمتلك الحزبان تجربة سابقة في العمل ضمن ائتلافات حكومية بأربع مناطق إسبانية، لكن انتقال هذا التعاون إلى المستوى الوطني قد يحمل تداعيات أوسع، خصوصاً في ظل تنامي حضور الأحزاب اليمينية في عدد من الدول الأوروبية.

وقد يختار حزب الشعب تشكيل حكومة أقلية بدعم من فوكس من خارج الحكومة، وفق تقديرات محللين، في حال تعثرت المفاوضات بشأن المشاركة الوزارية، وهو خيار قد يسمح بتجاوز بعض الخلافات المتعلقة بتوزيع السلطة.

سياسات الهجرة والرعاية الاجتماعية

ويتبنى حزب فوكس توجهات تتضمن مفهوم «الأولوية الوطنية»، الذي يدعو إلى إعطاء المواطنين الإسبان الأولوية في الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب سياسة «إعادة المهاجرين» الذين لا يعتبرهم الحزب مساهمين في الاقتصاد.

وتثير هذه التوجهات انتقادات من خصوم الحزب، الذين يرون أنها تستحضر جوانب من حقبة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو، بينما يرفض فوكس هذه المقارنات.

انتخابات مبكرة وضغوط اقتصادية

وكان سانشيز قد دعا إلى انتخابات مبكرة قبل موعدها بثمانية أشهر، عقب رفض البرلمان التغييرات المقترحة على قوانين الإسكان، فيما بلغت نسبة المشاركة 78%، وهي الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.

ودافع سانشيز عن سجل حكومته الاقتصادي، مشيراً إلى نمو الاقتصاد وزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح سوق العمل، لكن ارتفاع أسعار السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية ظل مصدر ضغط على المواطنين.

ويواجه تشكيل الحكومة مهلة سياسية غير مباشرة، إذ يؤدي فشل أي مرشح في الحصول على ثقة البرلمان خلال شهرين من أول تصويت على التنصيب إلى إجراء انتخابات جديدة تلقائياً، ما يجعل المفاوضات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل السلطة بإسبانيا.