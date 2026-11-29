يتوجه الناخبون في إسبانيا إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد، في انتخابات قد تحدد مستقبل الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانتشيث، بين منحه ولاية جديدة، أو إفساح المجال أمام المعارضة المحافظة التي قد تضطر إلى تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب «فوكس» اليميني المتطرف، في تطور قد يمثل تحولاً سياسياً بارزاً في البلاد.

وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة، إذ قد تؤدي خسارة سانتشيث إلى دخول حزب يميني متطرف إلى الحكومة الإسبانية للمرة الأولى منذ وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975، والتي فتحت الطريق أمام الانتقال إلى النظام الديمقراطي. كما ستعكس هذه النتيجة اتساع نفوذ التيارات اليمينية المتشددة في أوروبا، وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالهجرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويدعو حزب «فوكس» إلى تشديد الرقابة على الهجرة، وإعادة تركيز سلطات الدولة، وخفض الضرائب، والتراجع عن عدد من السياسات الاجتماعية التقدمية، كما يتبنى مواقف متشددة تجاه المهاجرين، تشمل ترحيل الأجانب المدانين ومنح المواطنين الإسبان الأولوية في قوائم انتظار الحصول على السكن.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وينتهي في الثامنة مساءً، على أن تُنشر نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، فيما يُتوقع ظهور النتائج الأولية بعد نحو ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى الحصول على 176 مقعداً من إجمالي 350 مقعداً في البرلمان الإسباني لضمان الأغلبية المطلقة وتشكيل الحكومة.

انتخابات مبكرة وسط أزمة الإسكان

وجاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة من جانب سانتشيث، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2018، بعد تعثر ائتلافاته البرلمانية الهشة وفشل البرلمان في تمرير مراسيم اقترحها لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، إذ رأى أن الحصول على أغلبية جديدة بات ضرورياً لمواصلة تنفيذ برنامجه الحكومي.

وشكلت أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء محوراً رئيسياً في الحملة الانتخابية، وسط تباين واضح بين الحلول التي تطرحها الأحزاب المتنافسة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد سانتشيث، يوم الجمعة، أن استطلاعات داخلية لحزبه تشير إلى إمكانية تأمين أغلبية برلمانية بالتعاون مع أحزاب يسارية أصغر، إلا أن معظم استطلاعات الرأي ترجح تقدم حزب الشعب المحافظ، خاصة عند احتساب الأصوات التي قد يحصل عليها بالتعاون مع حزب «فوكس».

ورغم أن بعض استطلاعات الرأي أظهرت تقلص الفجوة بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب الشعب، فإن هذا التحسن يأتي على حساب تراجع شعبية أحزاب اليسار المتطرف، التي قد يحتاج سانتشيث إلى دعمها مجدداً لتشكيل حكومة ائتلافية.

وتشير التقديرات إلى أن تشكيل ائتلاف بين حزب الشعب و«فوكس» يمثل أحد السيناريوهات المطروحة بقوة، رغم أن ذلك قد يتطلب مفاوضات معقدة بشأن توزيع الحقائب الوزارية ونصيب اليمين المتطرف من السلطة. ولا يستبعد محللون أن يختار «فوكس» دعم حكومة حزب الشعب من خارج الائتلاف، وفقاً لعدد المقاعد التي سيحصل عليها.

مفاوضات تشكيل الحكومة قد تفتح الباب لانتخابات جديدة

ولا يوجد موعد نهائي ملزم لإنهاء مفاوضات تشكيل الائتلافات قبل أول تصويت برلماني لمنح الثقة لرئيس الوزراء، لكن القواعد الدستورية الإسبانية تنص على إجراء انتخابات جديدة تلقائياً إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على ثقة البرلمان خلال شهرين من التصويت الأول.

ووصف سانتشيث احتمال تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الشعب و«فوكس» بأنه تراجع سياسي، في حين يحكم الحزبان بالفعل ضمن ائتلافات مشتركة في أربع مناطق إسبانية.

ودافع رئيس الوزراء عن حصيلة حكومته الاقتصادية، مشيراً إلى أن إسبانيا سجلت أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، مدعومة بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاحات سوق العمل التي ساهمت في خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين.

لكن هذه المكاسب لم تنعكس بالشكل نفسه على حياة جميع الإسبان، إذ لا يزال كثيرون يشعرون بضغوط ارتفاع أسعار المساكن والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما أدى إلى تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي للحكومة رغم المؤشرات الإيجابية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي.

الهجرة والاقتصاد في صدارة الخلافات

وتبرز قضية الهجرة باعتبارها أحد أبرز ملفات الخلاف بين المعسكرين السياسيين، إذ ساهمت الهجرة في دعم النمو الاقتصادي الإسباني وتوفير العمالة في قطاعات مختلفة، بينما تتزايد الدعوات السياسية لتشديد القيود على الوافدين.

وخالف سانتشيث توجهات عدد من الحكومات الأوروبية التي تتبنى سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة، من خلال دفاعه عن استقبال المهاجرين باعتبارهم عنصراً مهماً لدعم الاقتصاد وسوق العمل.

في المقابل، يتبنى حزب الشعب موقفاً أكثر تشدداً، إذ يدعو إلى منع عمليات العفو الجماعي عن المهاجرين، والسماح بإعادتهم إلى دول ثالثة، وتطبيق نظام نقاط لتنظيم الهجرة القانونية، بينما يذهب حزب «فوكس» إلى المطالبة بترحيل الأجانب المدانين وتقييد حصولهم على بعض الخدمات والمزايا الاجتماعية.

وقد تترتب على خسارة سانتشيث تداعيات تتجاوز إسبانيا، إذ ستؤدي إلى تراجع عدد الحكومات التي يقودها زعماء من يسار الوسط داخل الاتحاد الأوروبي، لتقتصر على الدنمارك وليتوانيا ومالطا.

فضائح سياسية وأزمات تضغط على سانتشيث

وتعرضت شعبية سانتشيث لضغوط متزايدة بسبب سلسلة من فضائح الفساد التي طالت شخصيات من دائرته المقربة وأفراداً من أسرته، إلى جانب أزمات متعددة واجهت حكومته، من بينها حادثا قطارات أسفرا عن سقوط ضحايا، وأزمة مهاجرين في جيب سبتة الإسباني بشمال أفريقيا، فضلاً عن انقطاع واسع للكهرباء في البلاد.

وفي مواجهة الانتقادات المتعلقة بإدارة هذه الأزمات، سعى منافسه ألبرتو نونيث فيخو، زعيم حزب الشعب، إلى تقديم نفسه باعتباره شخصية سياسية ذات توجه إداري وتكنوقراطي، تركز على التفاصيل والملفات الاقتصادية والإدارية.

كما لا يزال سانتشيث يواجه انتقادات بسبب قراره منح عفو لقادة شاركوا في محاولة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، في إطار اتفاق سياسي حصل بموجبه على دعم الأحزاب الكتالونية لتولي رئاسة الحكومة عقب انتخابات عام 2023، التي تصدر فيها حزب الشعب النتائج لكنه أخفق في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.