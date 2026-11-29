أكدت الدكتورة نشوى حسن ثابت، مؤسسة مبادرة «حاجات متعلمناهاش في المدارس»، أن الحياة اليومية مليئة بالعديد من المواقف والتحديات التي تتطلب من الأفراد امتلاك الوعي والقدرة على التعامل معها بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن المعرفة النظرية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها التطبيق العملي.

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن فكرة المبادرة جاءت من الإيمان بوجود العديد من المهارات والمعلومات المهمة التي لا يتلقاها الأفراد خلال مراحل التعليم المختلفة، رغم احتياجهم الشديد إليها في حياتهم اليومية، وهو ما يجعل نشر الوعي وتقديم المعرفة بأسلوب عملي ومبسط ضرورة مهمة.

التعامل مع مختلف المواقف

وشددت الدكتورة نشوى حسن ثابت على أهمية احترام حدود التخصص، وتقبّل اختلاف الآراء بين الأفراد، مؤكدة أن لكل شخص مجالًا من الخبرة والمعرفة ينبغي احترامه، وأن الحوار الواعي وتبادل وجهات النظر يمثلان أساسًا مهمًا لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع مختلف المواقف.